Путин закладывает начало краха России - эксперт

Виталий Манский - автор картины Свидетели Путина/ Фото УП

Российский режиссер-документалист, автор картины Свидетели Путина Виталий Манский, который из-за критики в адрес президента РФ, осуждения аннексии Крыма и войны на Донбассе вынужден жить в Риге, считает, что Владимир Путин закладывает начало краха России.

"Считаю, что он (Владимир Путин, - Главред) совершает серьезное преступление по отношению к гражданам России, разворачивая Россию, такую сложно настраиваемую, неуклюжую Россию, в обратный ход. Мне кажется, именно он и является человеком, который закладывает начало краха России, по крайней мере в этих территориальных границах", - сказал Манский в интервью Украинской правде.

Документалист, который снимал первую предвыборную кампанию Путина, рассказал об "эволюции" будущего президента. По словам Манского, Путин "входил в Кремль, будучи очень осторожным, аккуратно нащупывал путь к президентскому креслу, через, по сути, минное поле".

"Но когда он завладел властным троном, то стал пользоваться этой сакральностью власти, чтобы никто не подобрался к нему", - поделился режиссер наблюдениями.

Причем перемены в Путине произошли быстро – всего лишь в течение полугода.

"Эта перемена практически с марта на сентябрь 2000-го. Путин, получив власть, достаточно быстро сбросил маски. И пошел совершенно очевидным вектором движения. Уже к осени 2000 года возникло понятие, сам этот принцип – "вертикаль власти". Буквально на следующий год отменили губернаторские выборы. То есть, по сути, отменили выборную систему России. Закрыли НТВ, потом вскоре был посажен Ходорковский – как знак, черная метка всему крупному бизнесу", - добавил документалист.

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Напомним, Виталий Манский также рассказал, как Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению режиссера, хозяин Кремля не рассматривает украинского лидера как серьезного-соперника.