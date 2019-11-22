"Хочет выманить": российский режиссер рассказал, как Путин относится к Зеленскому

Виталий Манский - автор картины Свидетели Путина / Фото УП

Опальный российский режиссер-документалист, автор картины Свидетели Путина Виталий Манский считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин не рассматривает украинского лидера Владимира Зеленского как серьезного-соперника.

По мнению Манского, Путин воспринимает Зеленского как актера Квартала-95.

"И, может быть, где-то даже подыгрывает ему, пытается выманить из его комфортного пространства для того, чтобы добиться своих целей и задач", - сказал режиссер в интервью Украинской правде.

"Если Путин в состоянии обыгрывать опытных политиков, имеющих за спиной историю побед или, по крайней мере, реальных дел, я не думаю, что Зеленский на данном этапе является для него серьезно рассматриваемым противником или партнером", - добавил он.

Кроме того режиссер высказал свое мнение относительно того, как в Кремле отнеслись к победе Зеленского на выборах Президента Украины. Манский считает, что для Кремля победой являлось поражение Петра Порошенко, так как пятый президент Украины был "для них более консервативен и недоговороспособен".

"И они делали ставку на то, что вот эта доктрина, которую предлагает Порошенко украинскому обществу, ложная, преступная. Поражение Порошенко – это как бы подтверждение правоты российской идеологии. А далее, получив Зеленского, наверное, они внутренне как-то успокоились. Потому что действительно сейчас получили не сильного конкурента. Хотя, может быть, они ошибаются. Зеленский – это совершенно для меня неизвестный и непонятный политик. Посмотрим", - отметил режиссер.

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Напомним, Владимир Путин и Владимир Зеленский еще не встречались лично, но говорили по телефону. 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". В Кремле не исключают, что может состоятся встреча Зеденского и Путина тет-а-тет, хотя она официально не запланирована.

Как сообщал Главред, российский журналист Игорь Яковенко считает, что президент России Владимир Путин не заинтересован прекратить убивать украинцев, однако готов временно пойти на деэскалацию ситуации на Донбассе.