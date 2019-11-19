Убивать и создавать хаос: российский журналист назвал цель Путина

Владимир Путин готов временно пойти на деэскалацию ситуации на Донбассе.
Президент России Владимир Путин не заинтересован прекратить убивать украинцев, однако готов временно пойти на деэскалацию ситуации на Донбассе. Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко.
Он считает, что саммит в нормандском формате все же состоится, так как отмена этой встречи будет достаточно серьезным поражением и Кремля в том числе. Кроме того, у Путина не получится полностью свалить всю вину за провал саммита на Украину. При этом во время встречи "нормандской четверки" может быть решен вопрос о деэскалации на Донбассе.
"В какой-то степени это в интересах Путина – временно снизить количество убиваемых людей в Украине, чтобы решить свои внешнеполитические вопросы", – сказал Яковенко украинскому СМИ.
В то же время журналист убежден: "Окончательно прекратить убивать граждан Украины Путин не заинтересован. Путин заинтересован в том, чтобы постоянно создавать хаос. Я полагаю, что именно в этом состоит его интерес".
Напомним, 18 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков официально подтвердил, что саммит в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже и в нем примет участие президент РФ Владимир Путин. В Кремле не исключают, что в рамках саммита в "нормандском формате" может состояться встреча тет-а-тет между президентами Украины и России – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским до "нормандского саммита" маловероятна.