Убивать и создавать хаос: российский журналист назвал цель Путина

Владимир Путин хочет решить свои внешнеполитические вопросы / Reuters

Президент России Владимир Путин не заинтересован прекратить убивать украинцев, однако готов временно пойти на деэскалацию ситуации на Донбассе. Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко.

Он считает, что саммит в нормандском формате все же состоится, так как отмена этой встречи будет достаточно серьезным поражением и Кремля в том числе. Кроме того, у Путина не получится полностью свалить всю вину за провал саммита на Украину. При этом во время встречи "нормандской четверки" может быть решен вопрос о деэскалации на Донбассе.

"В какой-то степени это в интересах Путина – временно снизить количество убиваемых людей в Украине, чтобы решить свои внешнеполитические вопросы", – сказал Яковенко украинскому СМИ.

В то же время журналист убежден: "Окончательно прекратить убивать граждан Украины Путин не заинтересован. Путин заинтересован в том, чтобы постоянно создавать хаос. Я полагаю, что именно в этом состоит его интерес".

Напомним, 18 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков официально подтвердил, что саммит в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже и в нем примет участие президент РФ Владимир Путин. В Кремле не исключают, что в рамках саммита в "нормандском формате" может состояться встреча тет-а-тет между президентами Украины и России – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским до "нормандского саммита" маловероятна.