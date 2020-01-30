Разъяренный Путин рассказал, за что чиновников нужно "выметать" из власти

Путин призвал бороться с хамством среди чиновников / Главред

Президент Российской Федерации Владимир Путин шокировал своим заявлением о том, что чиновников, которые открыто хамят людям, нужно "выметать" из органов власти.

Как пишет РИА Новости, по мнению российского лидера, нужно "строже подходить к тем людям, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение" и у России есть соответствующие законы.

"Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления", - заявил президент России.

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Ранее Главред писал о том, что в России предложили лишить Путина поста президента. В частности, должность президента России в хотели переименовать в Верховного правителя и внести соответствующие изменения в Конституцию.

В то же время, в российском городе Екатеринбург полиция возбудила дело в отношении активиста из Урала Михаила Никитина из-за озвученного им комментария якобы в адрес президента РФ Владимира Путина. Никитин утверждал, что его задержали и отвезли в отделение, где составили протокол из-за неуважительного отношения к власти. В полиции заявили, что задержанный в Facebook оставил комментарий на странице правозащитной группы Апология протеста, в котором оскорбил Путина.