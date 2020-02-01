В 2021 году США сохранят объем военной помощи Украине - СМИ

Военная помощь США Украине не будет сокращаться / Фото Reuters

В бюджетной заявке Белого дома на 2021 год сохранится нынешний уровень финансирования программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона, хотя глава Белого дома пытался сократить эту помощь до 20 миллионов долларов.

О сокращении программы по линии Госдепартамента говорилось в двух последних бюджетных заявках администрации президента США. Однако оба раза Конгресс отвергал это предложение и выделял Украине 115 млн долларов в рамках программы так называемого иностранного военного финансирования. Об этом написало авторитетное издание The Washington Post.

Согласно источникам издания, в нынешнем году американское правительство тоже хотело сократить расходы на военную помощь Украине по этой линии до 20 млн долларов. Однако от этой идеи отказались. Теперь власти США намерены сразу запросить 115 млн долларов на программу иностранного военного финансирования Госдепартамента и 250 млн долларов - по линии Пентагона. Издание предполагает, что республиканская администрация опасается привлекать внимание к вопросу помощи Украине на фоне процесса импичмента Трампа.

Напомним, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко сообщил, что США начнут финансирование программы военной помощи Украине в феврале 2020. При этом акцент будет сделан на усиление Военно-морских сил Украины.