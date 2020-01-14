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Выяснилось, когда США предоставят Украине военную помощь

14 января 2020, 23:08

США планируют выделить военную помощь Украине уже в феврале нынешнего года.

Владимир Ельченко
Владимир Ельченко / УНИАН

По информации посла Украины в США Владимира Ельченко,  США начнут финансирование программы военной помощи Украине уже в феврале. При этом акцент будет сделан на усиление Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщает во вторник, 14 января, Укринформ. Отмечается, что речь идет об утвержденной ранее в бюджете 2020 года оборонной помощи Украине.

"Физическое выделение помощи начнется уже в феврале. Это будет начало", - отметил посол.

Ельченко уточнил, что всего на этот год Украине будет выделено $250 млн со стороны Пентагона в качестве уже утвержденной помощи, еще $50 млн будет выделяться при определенных условиях, также предусматривается финансирование остатка предыдущего финансового года.

Кроме того, по линии Государственного департамента США выделено $448 млн в качестве экономической помощи, из которых $115 будут охватывать вопросы безопасности.

"Так, в этом году общая помощь США составит $698 млн", - подчеркнул посол.

По словам Ельченко, в целом с начала российской агрессии против Украины Соединенные Штаты выделили Украине в качестве помощи в сфере безопасности $1,6 млрд.

"Это составляет 92% от всей помощи (поступившей Украине - ред.) от всех стран мира", - заметил дипломат.

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Украинский посол назвал это "подтверждением того, что нет страны, которая больше, чем Соединенные Штаты, нас поддерживает именно в секторе безопасности и обороны".

"Главный приоритет, который был определен в двусторонних консультациях между Министерством обороны Украины и Пентагоном - это усиление украинского флота. Есть такой термин как "москитный флот", то есть скоростные катера, которых не хватает нашим военным в Черном и Азовском морях", - уточнил Ельченко.

В этой связи он напомнил, что США передали Украине в прошлом году два катера типа Айленд. "В этом году предполагается передача еще трех катеров", - подчеркнул дипломат.

По словам посла, определенная часть средств из военной помощи будет направлена ​​на переоснащение этих кораблей.

Ельченко также напомнил, что Украина за свой счет закупила у США очередную партию противоракетных систем Javelin. По словам посла, это важно, поскольку открывает Украине пути для реализации некоторых других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры.

Ранее Главред писал, что Трамп снова пожаловался на "украинское вмешательство" в выборы в США.

Также напомним, Трамп отругал Европу за отсутствие помощи для Украины.

США военная помощь Владимир Ельченко Украина
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