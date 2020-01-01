"Почему только США": Трамп отругал Европу за отсутствие помощи для Украины

Трамп вспомнил об Украине в канун Нового 2020 года / УНИАН

Президент США Дональд Трамп в новогоднюю ночь заявил, что Германия и Франция недостаточно помогают Украине и в будущем году должны делать это гораздо активнее.

Как сообщает Голос Америки, такое заявление глава Белого дома сделал перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, когда общался с журналистами.

Трамп свой спич подкрепил неким сарказмом в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги Украине? Почему только Соединенные Штаты?" – сказал он.

Трамп напомнил НАТО, что блок также обязан не забывать о предоставлении помощи Украине.

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса – ред.), они также должны больше давать Украине", - добавил глава государства.

Читайте такжеВ Канаде Трампа "вырезали" из фильма Один дома-2По словам Трампа, относительно импичмента он готов в Сенате к любому сценарию, поскольку уверен в своей невиновности.

Американский лидер вспомнил о масштабной коррупции в Украине. Но при это похвалили президента Владимира Зеленского, упомянув о телефонном разговоре с украинским коллегой.

Напомним, в Департаменте по управлению и бюджету Белого дома назвали "безрассудным" привязку прекращения помощи Украине к телефонному разговору президента США Дональда Трампа и украинского гаранта Владимира Зеленского.

Отметим, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп обеспокоился вопросом предоставления военной помощи Украине еще до телефонного разговора с новоизбранным главой украинского государства Владимиром Зеленским. Отмечается, что американский лидер интересовался данным вопросом за месяц до переговоров.