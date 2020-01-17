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Военная помощь США: стало известно, на что пойдут деньги

17 января 2020, 08:20

Американская помощь будет акцентирована на украинском флоте.

Владимир Ельченко
Владимир Ельченко / Фото un.org

Посол Украины в США Владимир Ельченко сообщил, что уже в феврале 2020 года Штаты начнут финансировать одобренную оборонную помощь Украине, из-за которой ранее разгорелся скандал. Ее основной акцент будет сделан на укрепление украинского флота.

В частности, Минобороны США предоставит Украине 250 миллионов долларов в этом году. Кроме того, при определенных условиях будет выделено еще 50 миллионов долларов.

"Основным приоритетом, который был определен в ходе двусторонних консультаций между Министерством обороны Украины и Министерством обороны США, является укрепление Военно-морских Украины. Существует такой термин, как москитный флот, то есть скоростные катера, которых у наших военных нет в Черном и Азовском море", - сказал Ельченко в интервью Укринформ

В прошлом году США передали Украине два патрульных катера класса Island. Ожидается, что в этом году будут переданы еще три лодки. Кроме того, Государственный департамент США выделил 448 миллионов долларов на экономическую помощь, из которых 115 миллионов будут направлены на обеспечение безопасности.

"Таким образом, в этом году общая помощь США составит 698 миллионов долларов", - рассказал Ельченко.

С начала российской агрессии против Украины США выделили Киеву 1,6 миллиарда долларов в виде помощи для обеспечения безопасности.

"Это составляет 92% всей помощи, получаемой Украиной от всех стран мира", - резюмировал дипломат. 

Напомним, ранее близкий соратник личного адвоката президента США Лев Парнас заявил, что в мае 2019 года президенту Украины Владимиру Зеленскому все же поставили ультиматум о том, что американская помощь будет прекращена, если не будет расследования против сына экс-виц-президента Джо Байдена. Причем речь шла не только о военной помощи, но и вообще о любой помощи Киеву.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп отругал Европу за отсутствие помощи для Украины.

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