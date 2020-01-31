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Экс-советник назвал близких людей Путина: у кого наилучшие шансы стать преемником

31 января 2020, 11:35

На пост президента России после Путина претендуют четыре человека, полагает Илларионов.

Андрей Илларионов поделился, что самые лучшие шансы стать преемником Владимира Путина имеет Сергей Нарышкин - Путин преемник
Самые лучшие шансы стать преемником Владимира Путина имеет Сергей Нарышкин, поделился Андрей Илларионов / Reuters

Экономист, бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина Андрей Илларионов сообщил, что российскому лидеру близки четыре человека.

Путину близки секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, рассказал эксперт в интервью Фактам.

По его словам, следующим занять пост президента РФ может человек, который близок к нынешнему главе государства, а наилучшие шансы на то, чтобы стать преемником Путина, имеет Нарышкин.

"Это четыре близких ему человека - …Патрушев, …Бортников, бывший глава Администрации Путина, а в настоящее время специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта …Иванов и …Нарышкин", - заявил собеседник.

Ранее российский оппозиционер Ольга Курносова говорила, что Владимир Путин может уйти в отставку с поста президента РФ даже в 2020 году. Политик считает, что самый вероятный преемник Путина - зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

преемник Владимир Путин Сергей Иванов Андрей Илларионов Николай Патрушев Сергей Нарышкин Александр Бортников
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