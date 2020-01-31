"Нужно искать новые пути": эксперт рассказал, как Brexit ударит по Украине

Brexit. Иллюстративное фото / Reuters

Тарас Загородний, известный политический и экономический аналитик специально для Главреда дал прогноз по поводу того, как процесс выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) повлияет на Украину.

"Выход Великобритании из Евросоюза заденет и Украину. Так как если британцы уйдут из управляющих структур ЕС, то это сместит европейский вектор в сторону России. Потому что именно британцы всегда занимали более осторожную позицию в отношении России – они были и есть нашими союзниками, в том числе – и военными. И это означает, что все-таки наших союзников там будет меньше", - рассказал он.

Читайте такжеНовая серия Brexit обещает кучу сюрпризовПо мнению Загороднего, после окончательного ухода британцев из ЕС, в нем окончательно начнут верховодить Германия и Франция - власти которых не скрывают своего желания избавить Россию от удавки в виде санкций.

"Ведь там остались только французы и немцы, которые спят и видят, как бы снять санкции с РФ. И ситуация в ПАСЕ, которая произошла на этой неделе, это лишний раз подтверждает. у Франции и Германии нет особого желания принимать нас в Евросоюз. Об этом свидетельствует недавнее заявление Франции о том, чтобы восточное партнерство не рассматривалось как шаг к вступлению в ЕС. В этой связи выход Британии ослабит наши позиции на европейском континенте и Украине нужно будет искать новые пути для защиты своих интересов", - подытожил он.

Напомним, ранее парламент Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии окончательно утвердил максимально "жесткий" вариант Brexit. До этого британский премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что предпочел бы "лежать мертвым в канаве", чем попросил бы официальный Брюссель перенести дату Brexit.