Курс на месть: Великобритания утвердила "жесткий" вариант Brexit

Борис Джонсон

Парламент Британии утвердил Brexit, спустя почти 3 года политической вакханалии.

Да-да, то самое соглашение Терезы Мэй, которое парламент трижды откинул, которое стало соглашением Бориса Джонсона 1.0 и снова провалилось, а теперь стало версией 2.0.

За - 358 голосов.

Против - 234 голоса.

Этот день настал. Теперь Британия точно покидает ЕС 31 января 2020 года. Возрадуйтесь все, прошедшие через горнило ужаса и хаоса времён Терезы Мэй и внутри-парламентских склок.

Вот она, демократия Бориса Джонсона.

Перед голосованием, премьер-министр немного "подкорректировал" соглашение. Ну, совсем чуть-чуть.

Например, он выкинул оттуда:

все пункты, предполагающие надзор за выполнением соглашения со стороны парламента;

все упоминания парламента как участника процесса как такового (да, месть, она такая!);

все положения, дающие возможность продлить переходный экономический период (во время которого Британия и ЕС должны будут согласовать условия взаимной торговли) дальше 2020 года;

пункты, которым предписывалось правительству сотрудничать с ЕС по вопросам защиты прав рабочих после Brexit;

пункты, которые давали парламенту возможность утверждать основные аргументы Британии на переговорах с Союзом во время переходного периода после 31 января 2020 года;

пункты, по которым Британия обязалась помогать в воссоединении детей-беженцев в ЕС с их семьями в Британии;

даже положения, которые позволяли парламенту дебатировать по вопросам Brexit и всех смежных с ним вопросов. Теперь дебаты по факту запрещены до марта 2021 года.

Короче, Британия выходит из ЕС по-джонсоновски: без надзора, без контроля, без какой-либо возможности обсудить этот выход и его последствия и провести какой-либо аудит в случае чего.

Читайте такжеВеликобритания всё больше трещит по швамНу и конечно же, запрет продлевать переходный период - это, по сути, тот же "жёсткий Brexit", но через один год - после 21 декабря 2020 года.

Если Британия и ЕС не успеют согласовать правила взаимной торговли до этого срока, то, согласно проекту Джонсона, Британия всё равно разрывает все связи окончательно, а торговля будет по правилам ВТО.

И всё это на фоне заявлений Джонсона про бойкот телеканалов, его критиковавших, пересмотр роли парламента в политической системе Британии и намерение предоставить политическим партиям в парламенте право назначать судей Верховного суда.

Чувствую, будет большая заруба уже вне стен парламента, ибо Джонсон явно взял курс на месть и на подавление любой оппозиции, создав систему, подминающую парламент под Кабмин.