Коронавирус в России: стало известно о состоянии заболевших

У китайцев, которые подхватили коронавирус нового типа, был незначительный подъем температуры, сообщили в Роспотребнадзоре.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что состояние китайцев, которые были госпитализированы из-за нового вируса - коронавирус 2019-nCoV - стабильное.
Течение пневмонии, которую спровоцировал китайский вирус, у заболевших было достаточно легким, приводит сведения чиновницы ТАСС.
По словам Поповой, у обоих китайцев был зафиксирован незначительный подъем температуры.
"Оба были госпитализированы в соответствующее инфекционное отделение, в боксированную палату", - сказала она.
Вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Татьяна Голикова говорила, что инфицированные коронавирусом граждане Китая находятся под жестким наблюдением, и им оказывают необходимую помощь.
Ранее стало известно, что в России нашли первых людей, инфицированным смертельным китайским вирусом. Напомним, коронавирус 2019-nCoV был зафиксирован в КНР, а потом расширил свои границы. В Украине не зафиксированы случаи заболевания вирусом из Китая.
По состоянию на 31 января вирус в Китае 2020 подхватили более 9 тысяч человек, 213 инфицированных - скончались. Эпицентром заболевания считается китайский город Ухань, его закрыли. В Гонконге создали вакцину от коронавируса, она должна пройти испытания.