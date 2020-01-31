Коронавирус в России: стало известно о состоянии заболевших

Состояние граждан Китая, подхвативших коронавирус, стабильное, сказала Анна Попова / Reuters

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что состояние китайцев, которые были госпитализированы из-за нового вируса - коронавирус 2019-nCoV - стабильное.

Течение пневмонии, которую спровоцировал китайский вирус, у заболевших было достаточно легким, приводит сведения чиновницы ТАСС.

По словам Поповой, у обоих китайцев был зафиксирован незначительный подъем температуры.

"Оба были госпитализированы в соответствующее инфекционное отделение, в боксированную палату", - сказала она.

Вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Татьяна Голикова говорила, что инфицированные коронавирусом граждане Китая находятся под жестким наблюдением, и им оказывают необходимую помощь.

Ранее стало известно, что в России нашли первых людей, инфицированным смертельным китайским вирусом. Напомним, коронавирус 2019-nCoV был зафиксирован в КНР, а потом расширил свои границы. В Украине не зафиксированы случаи заболевания вирусом из Китая.

По состоянию на 31 января вирус в Китае 2020 подхватили более 9 тысяч человек, 213 инфицированных - скончались. Эпицентром заболевания считается китайский город Ухань, его закрыли. В Гонконге создали вакцину от коронавируса, она должна пройти испытания.