Эксперт рассказал, разносят ли перелетные птицы коронавирус

Птицы над Киевом. Иллюстративное фото / УНИАН

Эксперт-орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик, дал оценку роли перелетных птиц в том, что распространяется китайский коронавирус.

"Да, очень большое количество птиц зимуют в Китае или же пролетают через Китай на зимовку. Но мы не знаем фактов заражения птиц этим коронавирусом, поэтому сейчас остается только гадать, существует ли этот риск", — заявил он в комментарии порталу ПолитЭксперт.

По мнению эксперта, массовая миграция птиц-зимовок через территорию Китай начнется крайне нескоро, не раньше апреля 2019-го, и до того времени никаких поводов для беспокойства о распространении ими коронавируса нет.

Напомним, ранее китайским ученым после долгих исследований удалось выяснить инкубационный период китайского коронавируса. До этого эксперт-медик рассказала, что заразиться буйствующим в Китае коронавирусом 2019-nCoV вполне возможно не только обычным, воздушно-капельным путем, но и через бытовые предметы и во время секса.