Жареный цыпленок и шашлык: Джонсон закатывает шумное пати - кто приглашен

Джонсон устраивает вечеринку по поводу Brexit / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Премьер Британии Борис Джонсон заявил о том, что устраивает шумную вечеринку для Кабинета министров в честь выхода страны из ЕС (Brexit).

Как пишет The Guardian, уже даже известно, какие яства будут подавать гостям на стол.

В меню войдут бисквиты с голубым сыром, ягнятина, шашлыки из жареного цыпленка, ростбиф и другие вкусности.

Также отметим, СМИ еще не знают, пригласит ли на вечеринку Джонсон свою предшественницу Терезу Мэй.

Встреча в Даунинг-стрит начнется в 21.00 часов после обращение Джонсона к гражданам, в котором он сравнит Brexit не с концом, а с "началом новой страницы перемен" британской истории. Правительственную резиденцию в честь праздника по случаю Brexirt даже украсят огнями цветов национального флага.

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Ранее Главред писал, что 24 января Джонсон поставил свою подпись под важным соглашением об условиях выхода Британии из состава Европейского союза. В соответствии с соглашением о Brexit ,Британия перестанет быть членом Евросоюза уже 31 января 2020 года. Кроме того, вчера председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Британии из Евросоюза. Ратификация документа в Европарламенте запланирована на 29 января.

Также напомним, известный политолог Тарас Загородний для Главреда дал прогноз по поводу того, как процесс выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) повлияет на Украину.