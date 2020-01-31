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Жареный цыпленок и шашлык: Джонсон закатывает шумное пати - кто приглашен

31 января 2020, 20:40

По случаю выхода Британии из ЕС Джонсон устраивает шумную гулянку.

Джонсон
Джонсон устраивает вечеринку по поводу Brexit / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Премьер Британии Борис Джонсон заявил о том, что устраивает шумную вечеринку для Кабинета министров в честь выхода страны из ЕС (Brexit).

Как пишет The Guardian, уже даже известно, какие яства будут подавать гостям на стол.

В меню войдут бисквиты с голубым сыром, ягнятина, шашлыки из жареного цыпленка, ростбиф и другие вкусности.

Также отметим, СМИ еще не знают, пригласит ли на вечеринку Джонсон свою предшественницу Терезу Мэй.

Встреча в Даунинг-стрит начнется в 21.00 часов после обращение Джонсона к гражданам, в котором он сравнит Brexit не с концом, а с "началом новой страницы перемен" британской истории. Правительственную резиденцию в честь праздника по случаю Brexirt даже украсят огнями цветов национального флага.

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Ранее Главред писал, что 24 января Джонсон поставил свою подпись под важным соглашением об условиях выхода Британии из состава Европейского союза. В соответствии с соглашением о Brexit ,Британия перестанет быть членом Евросоюза уже 31 января 2020 года. Кроме того, вчера председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Британии из Евросоюза. Ратификация документа в Европарламенте запланирована на 29 января.

Также напомним, известный политолог Тарас Загородний для Главреда дал прогноз по поводу того, как процесс выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) повлияет на Украину. 

новости Великобритании вечеринка Борис Джонсон Brexit
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