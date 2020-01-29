"Их будет не хватать": Европарламент принял важное решение о Brexit

Европарламент поддержал Brexit / Reuters

Депутаты Европарламента приняли важное решение о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В среду, 29 января, в поддержку соглашения свой голос отдал 631 член парламента, против него - 49. Еще 13 человек воздержались, сообщается на сайте Европарламента. Отметим, что для ратификации было необходимо простое большинство голосов.

Голосованию предшествовали дебаты, а часть депутатов явилась на заседания Европарламента с шарфами с символикой Великобритании и ЕС и надписью "Всегда объединены".

Стоит отметить, что итоговое решение Европарламента было ожидаемым.

Следующий и последний шаг, которого с нетерпением ждут политики Великобритании - это одобрение Совета ЕС. Решение Совета ЕС ожидается 30 января.

Глава европарламента уже успел заявить британцам, что их "будет не хватать" в организации.

"Мы все теряем коллег и союзников, с которыми у нас существуют тесные отношения и с которыми мы работали бок о бок все эти годы здесь, в Европейском парламенте. Пятьдесят лет интеграции не могут легко раствориться. Мы все должны трудиться над строительством новых отношений, всегда принимая во внимание защиту прав граждан", - сказал глава Европарламента.

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"Дорогие британские друзья, конечно, очень трудно окончательно сказать друг другу "прощай". По этой причине вместе со всеми коллегами я скажу "до свидания", - заявил председатель Европейского парламента.

Отметим, путь Великобритании к выходу из Евросоюза после референдума, состоявшегося летом 2016 года, был непростым. Brexit расколол общество, привел к отставке двух консервативных правительств (во главе с Дэвидом Кэмероном и Терезой Мэй) и к двум парламентским выборам: 2017-го и 2019 годов. Британцы на протяжении последних трех с половиной лет провели множество массовых акций за и против выхода страны из ЕС.

Главред писал, что 23 января Королева Великобритании поставила свою подпись под законом о Brexit. А на следующий день премьер-министр Британии также завизировал документ о выходе из ЕС.