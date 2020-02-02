Историк сказал, когда и как Кремль хочет решить "проблему" Украины

Владимир Путин хочет в 2020-м решить "проблему" Украины, поделился историк / УНИАН

Доктор исторических наук, политический аналитик Валерий Соловей заявил, что российский президент Владимир Путин очень торопится, в 2020 году он хочет решить "проблему" Украины и Союзного государства.

Кремль хочет, чтобы украинское государство вошло в Союзное государство, рассказал эксперт в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, Союзное государство является реваншем за поражение и гибель СССР.

"…Путин торопится, а его личное время определяет внешнюю российскую политику. Ждать выгодного момента, скорее всего, больше не будут. Считается, что ситуация, которая складывается сейчас вокруг России, наиболее благоприятная", - добавил историк.

Аналитик отметил, - если РФ не удастся завлечь Украину в Союзное государство пряником, то возможна попытка задействовать "кнут". "Обычная логика переговоров", - заявил он.

"По задумке Кремля, Украина должна войти в Союзное государство, причем украинской элите будет обеспечена возможность вертикальной мобильности в рамках этого государства, то есть можно будет стать союзными чиновниками. Так что есть некоторые весьма привлекательные перспективы, которые сейчас раскрываются и объясняются в консультациях", - утверждает эксперт.

Ранее Валерий Соловей говорил, что у замглавы Администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрия Козака в качестве куратора украинского направления вместо помощника лидера России Владислава Суркова есть одна цель - принуждение Украины к выгодным для российской стороны соглашениям.