"Замена Суркова": аналитик назвал единственную цель человека Путина по Украине

У Дмитрия Козака по Украине одна цель, поделился аналитик / Скриншот

У заместителя главы Администрации президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрия Козака в качестве куратора украинского направления вместо помощника российского лидера Владислава Суркова одна цель.

Цель Козака одна - принуждение украинского государства к выгодным для РФ соглашениям, рассказал доктор исторических наук, политический аналитик Валерий Соловей в интервью Обозревателю.

По его словам, помощник Путина уже давно не влиял на выработку российской политики в отношении Украины.

"Путин был крайне им недоволен, что проявил во время парижского саммита (9 декабря 2019-го состоялась встреча нормандской четверки - Ред.), и это недовольство укладывалось в некий новый вектор по отношению к Украине", - заявил собеседник.

Читайте такжеПолитолог объяснил, почему Козак для Украины намного опаснее СурковаНапомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщал, что Владислав Сурков покинул государственную службу в связи со сменой курса России по Украине.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что указов насчет отставки Суркова нет. Потом появилась информация, что новым куратором украинского направления станет Дмитрий Козак.

Напомним, американский дипломат Курт Волкер, занимая пост спецпредставителя Госдепартамента США по Украине, говорил, что Сурков - "архитектор" событий на Донбассе.