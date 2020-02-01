"Зачерствели": пособник оккупантов Крыма призвал жестко наказать чиновниц в шубах

Скандал в Крыму с блокадниками / Фото: горсовет Керчи

В Российской Федерации раскритиковали чиновниц в шубах, поздравлявших блокадников. По словам так называемого члена Совета Федерации России от аннексированного Крыма Сергея Цекова, всех людей необходимо воспитывать в любом возрасте.

"Понятно, что чиновники зачерствели. Свои обязанности понимают формально. Настоящего глубокого уважения к ветеранам нет, как и к блокадникам, судя по этой ситуации. Воспитывать людей надо и в зрелом, и в молодом возрасте, в том числе чиновников. В данном случае воспитание – это жесткие решения по данной ситуации, как бы там не объясняли", – цитирует пособника оккупантов ТАСС.

При этом он призвал жестко наказать чиновниц, которые позволили себе такое поведение.

"Отставку принять. И, по большому счету, решить вопрос, а могут они вообще быть членами партии Единая Россия или нет", – подчеркнул Цеков.

Как ранее сообщал Главред, пособник крымских оккупантов Сергей Аксенов потребовал увольнения чиновниц, которые в шубах навестили керченских блокадников и вручили им "батоны" с мясной начинкой.