В Крыму уволят подаривших блокадникам "батоны" чиновниц в шубах

Сергей Аксенов негодует из-за хлеба для блокадников / censoru.net

Кремлевский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов потребовал увольнения чиновниц, которые в шубах навестили керченских блокадников и вручили им "батоны" с мясной начинкой.

"Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо! Завтра в течение дня Государственный Совет Республики Крым проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии", - написал Аксенов на своейц странице Вконтакте.

По словам пророссийского политика, участники данной истории должны быть не только уволены с должности, но и исключены из партии.

"Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии Единая Россия", - подытожил он.

Напомним, в Крыму чиновники 27 января, в очередную годовщину снятия нацистской блокады с Ленинграда во время Второй мировой войны, навестили проживающих в Керчи 11 пенсионеров-блокадников. И торжественно вручили им по батону и по медали. Пользователи соцсети заявили, что делать такие подарки стыдно и можно было подарить что-то другое, например, путевки в санаторий.

Как ранее сообщалось, граждане РФ начали в массовом порядке посещать аннексированный Кремлем полуостров Крым через материковую Украину, а не по Керченскому (Крымскому) мосту.