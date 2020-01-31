Скандал с чиновницами в шубах в Крыму: блокадникам предложили подарки подороже

Пожилым крымчанам предлагают получить путевку в санаторий.
Отдохнуть бесплатно в санаториях Евпатории и Ялты предложили в Керчи восьмерым из 11 переживших блокаду Ленинграда, которые невольно стали фигурантами скандала из-за чиновниц в шубах с хлебом и медалями.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на первого вице-спикера российского парламента Крыма Ефима Фикса, по факту инцидента было проведено служебное расследование.
"Сегодня встретились с восемью блокадникам из одиннадцати. Остальных не удалось застать, но мы вернемся к ним в понедельник. Все согласились на путевки – в Евпаторию и Ялту – на две недели. Эти люди заслужили большего", - заявил Фикс.
По словам чиновника, многие будут вынуждены отправится в санаторий с сопровождающими. Самой младшей из блокадников, живущих в Керчи – 88 лет.
О том, уволили ли оскандалившихся чиновниц в шубах, пока не сообщается.
Как ранее сообщалось, кремлевский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов потребовал увольнения чиновниц, которые в шубах навестили керченских блокадников и вручили им "батоны" с мясной начинкой.
Напомним, в Крыму чиновники 27 января, в очередную годовщину снятия нацистской блокады с Ленинграда во время Второй мировой войны, навестили проживающих в Керчи 11 пенсионеров-блокадников. И торжественно вручили им по батону и по медали. Пользователи соцсети заявили, что делать такие подарки стыдно и можно было подарить что-то другое, например, путевки в санаторий.