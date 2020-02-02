Помпео в Казахстане припугнул российско-китайской угрозой

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберды и госсекретарь США Майкл Помпео / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео продолжил свой вояж. Так, в воскресенье, 2 февраля, госсек прибыл с визитом в Казахстан.

Отмечается, что Помпео предупредил власти Казахстана об угрозе, которую несут китайские и российские инвестиции.

"Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит лучший результат для любой страны", - цитирует американского дипломата Deutsche Welle.

Кроме того, он призвал Казахстан оказать давление на Китай из-за репрессий в отношении казахов-мусульман.

"США обращаются ко всем странам с призывом присоединиться и требовать прекращения этих репрессий. Мы призываем обеспечить безопасное убежище для беженцев из Китая", - подчеркнул Помпео.

Как ранее сообщал Главред, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Украина и Россия должны сами урегулировать конфликт на Донбассе.