В РФ "прировняли" вирус из Китая к ВИЧ и чуме, а в Италии заявили о "глобальном открытии"

Вирус из Китая / Reuters

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца похвастался успехами медиков в борьбе с китайским смертельным вирусом. По его словам, в больнице Спалланзани в Риме удалось изолировать коронавирус 2019 nCoV.

"Коронавирус был изолирован в больнице Спалланзани в течение этих часов. Это означает, что есть больше возможностей изучить его, чтобы определить, что делать, чтобы ограничить его", - цитирует главу ведомства Corriere Della Sera.

При этом он указал, что "глобальное открытие" будет доступно для всего международного сообщества.

В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал заседание правительства из-за вспышки нового коронавируса.

"Мы закрыли воздушные, сухопутные и морские переправы из Китая. Если мы найдем зараженных израильтян, мы изолируем их и разберемся с ними", - сообщил политик в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, он поручил биологическому институту и ​​Министерству здравоохранения создать вакцину против вируса из Китая.

В свою очередь, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин постановил включить коронавирус 2019-nCoV в список опасных заболеваний. Это 16-я болезнь в списке.

Стоит отметить, что список составили в 2004 году. Он включал в себя 15 видов заболеваний, среди которых болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека, малярия, туберкулез, сибирская язва, холера, чума и другие.

Как ранее сообщал Главред, в мире лабораторно подтвердили 14 568 случая заражения китайским коронавирусом.