В мире резко выросло число зараженных вирусом из Китая: в Минздраве отчитались

Коронавирус из Китая / Фото Reuters

Смертельный китайский коронавирус продолжает распространяться с невероятной скоростью. Так, на воскресенье, 2 февраля, лабораторно подтверждено 14 568 случаев заражения.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, за пределами Китая зафиксировано 155 случаев заражения вирусом. При это указано, что 23 случая в странах Европы, а именно в Германии – восемь, во Франции – шесть, в Италии – два, в Российской федерации – два, в Великобритании – два, в Испании, Финляндии и Швеции по одному случаю.

Кроме того, в Минздраве указали, что в Украине нет ни одного подтвержденного случая пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV.

Как ранее сообщал Главред, число жертв смертельно опасного коронавируса в Китае возросло до 304 человек.