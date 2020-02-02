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В мире резко выросло число зараженных вирусом из Китая: в Минздраве отчитались

2 февраля 2020, 17:17

В мире лабораторно подтверждено 14 568 случаев заражения.

коронавирус из Китая
Коронавирус из Китая / Фото Reuters

Смертельный китайский коронавирус продолжает распространяться с невероятной скоростью. Так, на воскресенье, 2 февраля, лабораторно подтверждено 14 568 случаев заражения.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, за пределами Китая зафиксировано 155 случаев заражения вирусом. При это указано, что 23 случая в странах Европы, а именно в Германии – восемь, во Франции – шесть, в Италии – два, в Российской федерации – два, в Великобритании – два, в Испании, Финляндии и Швеции по одному случаю.

Кроме того, в Минздраве указали, что в Украине нет ни одного подтвержденного случая пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV.

Как ранее сообщал Главред, число жертв смертельно опасного коронавируса в Китае возросло до 304 человек.

Европа Китай Минздрав новости Украины китайский коронавирус
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