Туск "пригласил" Шотландию в ЕС и нарвался на критику Британии

Дональд Туск / Reuters

Бывший председатель Европейского Совета Дональд Туск высказался относительно вступления Шотландии в Европейский Союз. По его словам, Брюссель поддерживает такое решение.

Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе", - цитирует политика ВВС.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что слова Туска являются "неевропейскими и довольно безответственными". При этом он указал, что подобные комментарии способствуют "сепаратистским тенденциям" в Испании, Франции и Италии.

"Я не уверен, что европейские лидеры, не говоря уже о Великобритании, на самом деле приветствуют такие высказывания", - подытожил глава британского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщал Главред, Великобритания 31 января официально вышла из состава ЕС, и стала первой в мировой истории страной покинувшей его.