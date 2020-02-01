Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

Великобритания покинула ЕС / Фото: Reuters

Великобритания 31 января в 23:00 официально вышла из состава ЕС, и стала первой в мировой истории страной покинувшей его.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Brexit состоялся.

Отныне Великобритания теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии и правого голосования в блоке. Лондон ожидает переходной период, поэтому на протяжении 11 месяцев стара еще будет подчиняться законам ЕС. В это время государство останется в европейском таможенном союзе и едином рынке ЕС, а Лондон и Брюссель смогут достигнуть договоренностей по ряду важных вопросов. Процесс выхода окончательно будет завершен 31 декабря 2020 года.

"Спустя более чем три года мы можем, наконец, сказать, что мы реализовали итоги референдума 2016 года и смогли выполнить обещанное британским подданным", - написала в Twitter бывший премьер Великобритании Тереза Мэй.

Читайте такжеВеликобритания всё больше трещит по швам"Я был против Brexit каждой клеточкой своей политической натуры. Я все еще глубоко сожалею о нем, как в политическом плане, так и в эмоциональном. Но Brexit случился, и теперь нам нужно стремиться извлечь из этого как можно большую выгоду", - заявил Тони Блэр, бывший премьером Великобритании с 1997 по 2007 год.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен написала письмо властям ЕС, выразив сожаление из-за Brexit.

"Шотландия, может, и расположена на краю Европы, но мы всегда были, и хотим оставаться, в самом ее сердце", - отметила она.

Сторонники Brexit организовали на Парламентской площадь в Лондоне праздник.

Как известно, в 1973 году Великобритания стала основой для будущего сообщества ЕС. Однако в 2016 году 52% британцев проголосовали на референдуме за то, чтобы выти из состава ЕС, 48% хотели остаться. Переговорный процесс по Brexit занял более трех лет.

Как ранее сообщалось, премьер Британии Борис Джонсон заявил о том, что устраивает шумную вечеринку для Кабинета министров в честь выхода страны из ЕС (Brexit).

Напомним, около Даунинг-стрит в Лондоне британцы эмоционально отметили выход Великобритании из состава Евросоюза. За несколько часов до Brexit активисты публично сожгли флаг ЕС.