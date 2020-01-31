Brexit в Великобритании: в Лондоне сожгли флаг ЕС

Флаг ЕС сожгли в Великобритании / lb.ua

Около Даунинг-стрит в Лондоне британцы эмоционально отметили выход Великобритании из состава Евросоюза. За несколько часов до Brexit активисты публично сожгли флаг ЕС.

Как сообщает Reuters, в риутальном мероприятии приняли участие около 300 сторонников Brexit.

Приверженцы самостоятельности Великобритании прошли от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне. А затем показали свое отношение к происходящему сожжением флага.

Участники акции в поддержку Brexit пели "позор вам, позор вам", "неудачники" и "пока, ЕС" на мотив шотландской песни Auld Lang Syne.

Как известно, Даунинг-стрит – улица в Лондоне, на которой расположены резиденции многих членов британского правительства.

Не сообщается, обратила ли внимание полиция на инцидент с сожжением флага.

Как ранее сообщалось, премьер Британии Борис Джонсон заявил о том, что устраивает шумную вечеринку для Кабинета министров в честь выхода страны из ЕС (Brexit).

Ранее Главред писал, что 24 января Джонсон поставил свою подпись под важным соглашением об условиях выхода Британии из состава Европейского союза. В соответствии с соглашением о Brexit ,Британия перестанет быть членом Евросоюза уже 31 января 2020 года.