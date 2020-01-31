Brexit в Великобритании: в Лондоне сожгли флаг ЕС

Инцидент произошел возле офиса европейской комиссии.
Около Даунинг-стрит в Лондоне британцы эмоционально отметили выход Великобритании из состава Евросоюза. За несколько часов до Brexit активисты публично сожгли флаг ЕС.
Как сообщает Reuters, в риутальном мероприятии приняли участие около 300 сторонников Brexit.
Приверженцы самостоятельности Великобритании прошли от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне. А затем показали свое отношение к происходящему сожжением флага.
Участники акции в поддержку Brexit пели "позор вам, позор вам", "неудачники" и "пока, ЕС" на мотив шотландской песни Auld Lang Syne.
Как известно, Даунинг-стрит – улица в Лондоне, на которой расположены резиденции многих членов британского правительства.
Не сообщается, обратила ли внимание полиция на инцидент с сожжением флага.
Как ранее сообщалось, премьер Британии Борис Джонсон заявил о том, что устраивает шумную вечеринку для Кабинета министров в честь выхода страны из ЕС (Brexit).
Ранее Главред писал, что 24 января Джонсон поставил свою подпись под важным соглашением об условиях выхода Британии из состава Европейского союза. В соответствии с соглашением о Brexit ,Британия перестанет быть членом Евросоюза уже 31 января 2020 года.