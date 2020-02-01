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"Нам тоже удастся": Кулеба объяснил пользу Brexit для Украины

1 февраля 2020, 17:12

Дмитрий Кулеба заявил, что Лондон остается для Киева большим другом.

Brexit
Brexit / Reuters

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал выход Великобритании из Европейского союза. По его словам, Brexit выгоден для Украины.

"Я думаю, что Brexit, в конце концов, пойдет на пользу и Британии, и ЕС, и нашим отношениям с Британией", - написал Кулеба в своем Twitter-акааунте.

При этом он отметил, что Лондон остается для Киева большим другом.

"У нас будет нормальная торговая сделка, а они будут иметь больше гибкости в вопросах поддержки Украины", - объяснил вице-премьер.

Также он дал оптимистичный прогноз по поводу Украины в ЕС.

"Британии все говорили: не выйдете. Нам все говорят: не войдете. Но им удалось. Нам тоже удастся", - подчеркнул Кулеба.

Как ранее сообщал Главред, Великобритания 31 января официально вышла из состава ЕС, и стала первой в мировой истории страной покинувшей его.

Евросоюз видео Brexit Дмитрий Кулеба новости Украины
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