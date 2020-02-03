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"Избавиться, чтобы выжить": экс-госсекретарь рассказал, почему США хотели отставки Шокина

3 февраля 2020, 09:54

Бывший глава Госдепа Виктор Шокин в деталях рассказал, почему в Белом доме хотели ухода Виктора Шокина в отставку с поста генпрокурора.

Керри
Джон Керри / УНИАН

В администрации президента США Барака Обамы в крайней степени хотели отставки генпрокурора Виктора Шокина.

Соответствующую информацию озвучил бывший госсекретарь США и глава Госдепа Джон Керри, сообщает Голос Америки. Высшие американские чиновники полагали, что такое положение вещей должно было положительно повлиять на украинскую политику.

"Все в нашей администрации хотели отставки того прокурора. От Обамы до госсекретаря и вице-президента, все над этим работали. Мы знали: для того чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они должны были от него избавиться. Они так и сделали",– заявил Керри.

Напомним, ранее, 29 января, адвокат нынешнего президента Дональда Трампа – Рудольф Джулиани заявлял, что бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина пытались ликвидировать.

Сам Шокин утверждает, что подвергся отравлению ртутью и из-за этого был на пороге жизни и смерти. Он полагает, что покушение на его жизнь организовал экс-вице-президент США Джозеф Байден.

генпрокурор Джон Керри Рудольф Джулиани Виктор Шокин
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