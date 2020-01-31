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"Ртуть в организме": Шокин сделал сенсационное заявление об отравлении и выдвинул обвинение

31 января 2020, 22:25

Бывший генпрокурор выдвинул обвинение Байдену.

Виктор Шокин
Виктор Шокин рассказал, как его пытались отравить в Греции / УНИАН

Скандальный экс-генпрокурор Виктор Шокин пожаловался на то, что в сентябре прошлого года его пытались отравить ртутью.

Как заявил Шокин в интервью ТСН, он себя почувствовал плохо 10 сентября 2019 года в Греции, куда он приехал после смерти брата. После выхода из машины генпрокурор потерял сознание и его доставили в местную клинику. Как отметил экс-генпрокурор, он пережил две остановки сердца.

После того, как Шокин вернулся в Киев, он отправился на лечение в Автрию к доктору Николаю Корпану, который лечил после отравления Виктора Ющенко.

"Врач ко мне пришел и спросил: "а вы знаете, что у вас ртуть в организме". В выводах отмечается, что содержание ртути у меня в организме - 9,7%, то есть в пять раз больше, чем максимальная норма. Потом я узнал, что способы отравления ртутью очень разные - можно отравиться и парами ртути, и другими путями. Как мне говорили знакомые в СБУ, в такой способ отравление несколько устаревшее, но еще имеет место его применение", - заявил Шокин.

Шокин сделал громкое заявление о том, что за отравлением может стоять бывший вице-президента США Джо Байден, так как Шокин занимался расследованием дела против компании Burisma сына Байдена Хантера.

"Больше всего, конечно, я думаю, что это, может быть причастен господин Байден", - сказал Шокин.

Конфликт Шокина и Байдена

Отметим, разногласия между Байденом и Шокиным длятся уже не один год.

Напомним, ранее нардеп из фракции Слуга народа (политсилы президента Владимира Зеленского) Александр Мережко рассказал о том, как Джозеф Байден давил на Петра Порошенко ради увольнения Виктора Шокина с поста генпрокуратура. 

Также Главред сообщал о том, что Шокин требовал от ГБР открыть уголовное дело в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.  Шокин обвиняет американца в том, что тот незаконно влиял на него как на генпрокурора.

В декабре 2019 года адвокат Трампа озвучил сенсационную информацию о том, что бывшего генпрокурора Виктора Шокина, на отставке которого настаивал Байден, якобы дважды травили и чуть не убили. Джулиани связывает покушение на Шокина с тем, что с экс-генпрокурор якобы пытался расследовать "коррупцию Байдена". "Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов", - отметил адвокат. 

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