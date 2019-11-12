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Нардеп из СН подтверждал давление Байдена на Порошенко ради увольнения Шокина

12 ноября 2019, 19:37

Клубок действий, совершенных Джозефом Байденом на посту вице-президента США в Украине, кажется, запутался еще сильнее.

Байден
Джозеф Байден / УНИАН

Нардеп из фракции Слуга народа (политсилы президента Владимира Зеленского) Александр Мережко, ранее трудившийся экспертом Ассоциации международного права, подтверждал в 2017-м факт оказания давления экс-вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на президента Украины Петра Порошенко - ради увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Соответствующее сообщение вместе с копиями документов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook эксперт Кирилл Сазонов.

По его данным, в 2017-м украинский филиал "Ассоциации международного права" по запросу адвокатского бюро, защищавшего Шокина, подготовило научно-правовой вывод о факте давлении, которое оказывал Джозеф Байден на президента Украины с целью увольнения Шокина.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что адвокат Дональда Трампа Рудольфы Джулиани "пробивал" в начале 2019-го визу в США экс-генпрокурору Виктору  Шокину - поскольку тот якобы обещал компромат на Джо Байдена.

США Петр Порошенко давление Виктор Шокин Джозеф Байден
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