"Грязь на Байдена": Джулиани пробивал визу в США экс-генпрокурору Шокину – СМИ

Виктор Шокин / УНИАН

Как рассказал чиновник Государственного департамента администрации Дональда Трампа Джордж Кент, адвокат президента США Рудольф Джулиани в январе 2019 года хлопотал о выдаче визы экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину.

Об этом Кент поведал на закрытом заседании следователям американского Конгресса, говорится в сообщении CNN.

Отмечается, что Шокин заинтересовал Джулиани, поскольку пообещал грязь на Байдена, который является потенциальным соперником Трампа на предстоящих выборах.

Читайте такжеЛуценко через сообщников Джулиани добивался отставки Йованович – СМИКак подчеркивается в материале, этот факт деле раскрывает не просто работу Джулиани по раскапыванию грязи на оппонентов Трампа, а попытки непосредственного влияния на действия федерального правительства.

Кроме того, значительную часть жалобы служащих разведывательной организации составляют беспокойство причастности Джулиани к формированию и управлению политикой администрации президента США в отношении к Украине.

Как известно, Шокина отстранили от должности генпрокурора в 2016 году после давления западных лидеров, в частности Джо Байдена, который тогда занимал пост вице-президента США. В итоге Госдеп и Белый дом в просьбе Джулиани относительно Шокина отказали.

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Ранее Байден называл Шокина "сукиным сыном".

В ответ Шокин назвал Байдена "особью", у которого "нет ничего святого".