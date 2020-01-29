Давил и вмешивался: Шокин "накапал" в ГБР на бывшего вице-президента США Байдена

Виктор Шокин / УНИАН

Экс-глава Генпрокуратуры Виктор Шокин потребовал от ГБР открыть уголовное дело в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Шокин обвиняет американца в том, что тот незаконно влиял на него как на генпрокурора, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

"Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований о совершении гражданином Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на территории Украины и за ее пределами относительно меня уголовного правонарушения, а именно вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 УК Украины. Немедленно начать досудебное расследование и дать следователям ГБР письменные указания", – сообщается в заявлении Шокина.

В целом, по словам Шокина, ему пришлось уйти с поста генпрокурора Украины из-за давления Джо Байдена.

Напомним, ранее нардеп из фракции Слуга народа (политсилы президента Владимира Зеленского) Александр Мережко рассказал о том, как Джозеф Байден давил на Петра Порошенко ради увольнения Виктора Шокина с поста генпрокуратура.