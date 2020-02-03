Макрон в Польше заявил, что он не наивный / Reuters

В понедельник, 3 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее обвинил РФ в захвате Украины и захотел нового сближения с Путиным, заявил президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому, что Франция не является ни пророссийской, ни антироссийской - она просто проевропейская.

По информации, в ходе своего первого визита в Польшу в качестве президента Франции, Макрон заявил, что Европа защитит польский народ, если на него нападут, и что европейские страны должны быть твердыми в отношениях с Россией.

При этом Маркон громогласное уточнил, что он "здесь не наивный".

"Мы должны быть требовательными к своему политическому диалогу с Россией", - сказал Макрон на пресс-конференции в Варшаве, сообщает Wirtualna Polska.

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Напомним, ранее сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Польшу с официальным визитом. Французский лидер намерен оставаться в Варшаве 3 и 4 февраля.

Стало известно, что Макрон намерен привлечь Польшу к урегулированию конфликта на Донбассе в "нормандском формате". Кроме того, он поднимет вопросы расширения Европейского союза, отношения с Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом.

В свою очередь, глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что страна не планирует присоединиться к "нормандской четверке".