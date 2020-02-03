Макрон повез в Польшу "украинский вопрос": в Варшаве ответили

Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Польшу с официальным визитом. Французский лидер намерен оставаться в Варшаве 3 и 4 февраля.

По данным Укринформа, Макрон намерен привлечь Польшу к урегулированию конфликта на Донбассе в "нормандском формате". Кроме того, он поднимет вопросы расширения Европейского союза, отношения с Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом.

В свою очередь, глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что страна не планирует присоединиться к "нормандской четверки".

"Мы (Польша - ред.) считаем, что Россия должна вернуться на путь соблюдения норм международного права. Мы критически настроены к политике, которая предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без выполнения этого условия", - цитирует Чапутовича Wnp.pl.

При этом он заверил, что Варшава будет поддерживать Киев до тех пор, пока президент Владимир Зеленский считает, что "нормандский формат" может принести пользу.

"Мы хотели бы, чтобы Украина достигла свои цели: мир, суверенитет, территориальная целостность, и мы ее и в дальнейшем будем поддерживать", - подчеркнул глава МИД Польши.

Как ранее сообщал Главред, помощник президента Андрей Ермак рассказал о грядущей перспективе местных выборов на оккупированном Донбассе.