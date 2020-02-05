"Мразь и х*йло": Житель России оскорбил Путина и поплатился за это

Владимир Путин / УНИАН

В российской глубинке, в Вологодской области, суд оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя Юрия Шадрина, признав его виновным в повторном неуважении к власти (часть 4 статьи 20.1 КоАП).

Об этом сам оштрафованный рассказал в комментарии порталу Медиазона. Шадрин поведал, что суд отклонил все ходатайства защиты. Во время слушаний мужчина настаивал, что не оскорблял власти, а высказывался исключительно про Владимира Путина, которого он считает "узурпатором, а не президентом".

Поводом для открытия административного дела стал пост Шадрина в социальной сети ВКонтакте, в котором он назвал Владимира Путина "мелкой гадюкой", "мразью" и "х*йлом".

"Эта мразь, абсолютно потерявшая представление о реальности, на самом деле движима теперь только инстинктом самосохранения и жаждой наживы. Вот и все. А уничтожение страны — это просто следствие, х*йло и понятия об этом не имеет", — именно так был сформулирован этот пост.

К слову сказать, в июне 2019-го Шадрина уже оштрафовали на 30 тысяч рублей за статус ВКонтакте - "Путин долб*еб не сказочный, а реальный".

Напомним, ранее в Грузии на полках магазинов можно встретиться презервативы, на которых красуется портрет президента России Владимира Путина.