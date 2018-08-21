В Грузии появились в продаже презервативы с портретом Путина: опубликовано фото

Путина изобразили на презервативе / Reuters

В Грузии на полках магазинов можно встретиться презервативы, на которых можно узнать портрет президента России Владимира Путина.

"Грузинская компания выпустила презерватив с новой упаковкой в день оккупации! Уверен, продукт будет пользоваться популярностью и в Украине", - сообщил в Facebook экс-прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе.

"Натяни Путина", "Здесь вопросы потенции. Может не сработать", "На такую рожу на упаковке противно смотреть, не то, что пользоваться", "Ждем начала продаж в Украине!", "На них спрос будет во многих странах мира", "Это ему комплимент", - написали пользователи в комментариях к посту.

/ Фото: Facebook/Давид Сакварелидзе

Напомним, в Великобритании инженеры компании British Condoms закончили разработку рабочего прототипа "умный презерватив".