Трамп попер буром на свою противницу Пелоси: видео

Дональд Трамп / УНИАН

Американский президент США Дональд Трамп выложил во всемирную Сеть новый ролик, высмеивающий его давнюю противницу и одну из главных застрельщиц его импичмента - представительницу Демократической партии и главы Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Видео под названием "Сильные американские истории, разорванные в клочья" смонтировано из записи недавнего послания Трампа Конгрессу, которое он озвучил в минувший вторник, 4 февраля. Далее - моменты обращения президента к военнослужащим и к героям США сопровождаются "перебивками", на которых Нэнси Пелоси разрывает бумаги с напечатанной его речью. Тем самым Трамп как бы показывает демонстративное негативное отношение спикера Палаты представителей к определенным группам граждан США

Напомним, ранее стало известно о том, что 49% американцев позитивно оценивают все, что сделал Дональд Трамп на посту президента США - самый высокий рейтинг с момента его инаугурации. Позднее Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента. Президент получил практически полную поддержку со стороны своих однопартийцев из Республиканской партии.