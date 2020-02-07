В России разбился вертолет с депутатом-мультимиллионером на борту

Айрат Хайруллин разбился на вертолете / Фото: Фото: пресс-служба Единой России

В России произошла авиакатастрофа легкого вертолета Bell, принадлежащего депутату российской Госдумы, мультимиллионеру Айрату Хайруллину.

Как сообщает Telegram-канал Baza, на борту воздушного судна находился Хайруллин, его помощник Рамис Марсович Газизов и пилот Жавдад Сулейманов.

Уточняется, что вертолет пропал с радаров вблизи Казани. Пилот совершил жесткую посадку на лед в шести киллометрах юго-восточнее от города Лаишево. Предварительно известно, что депутат Хайруллин погиб, его помощник и пилот выжили, но информация пока официально не подтверждена.

На место происшествия уже вылетела группа спасателей, однако они пока не могут подобраться к вертолету. Существует опасность, что лед проломится, и вертолет уйдет под воду.

"Двоих выживших привезли на берег на воздушной подушке. Пилот и помощник депутата находятся в крайне тяжелом состоянии, оба без сознания, опросить их сейчас невозможно — их передали в руки медиков. А вот тело Хайруллина достать не смогли — оно зажато под вертолетом. Из основных разрушений летательного аппарата — хвост и винт", — пишет Telegram-канал Mash.

/ Фото: Mash

/ Фото: Mash

Айрат Хайруллин — заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, член фракции Единая Россия, сооснователь розничной сети Эдельвейс. Политик входил в перечень ста самых богатых российских чиновников и депутатов по версии Forbes.

Как ранее сообщалось, очевидец рассказал жуткие подробности крушения вертолета, в котором находился легендарный баскетболист Кобе Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь пассажиров. Мужчине удалось запечатлеть горящие обломки.

Напомним, из-под обломков извлечены все 9 тел погибших в результате результате крушения вертолета. В результате жуткой катастрофы погибла также легенда НБА Коби Брайант.