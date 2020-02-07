"На борту уже одна смерть": украинцы сообщили жуткие подробности о ситуации на лайнере

Экипаж рассказал, как проходит карантин из-за коронавируса на лайнере / скриншот

Гражданин Украины, который оказался на лайнере Diamond Princess, заблокированного возле берегов Японии еще 5 февраля, рассказал о событиях, которые происходят на борту. По информации, на корабле обнаружили 61 случай заболевания коронавирусом.

Член экипажа, с которым связалось ТСН, заявил, что никто из 25 граждан нашей страны, к счастью, не подхватил опасный вирус. На корабле ввели карантин, закрыли все пассажирские зоны, а передвигаться оп судно разрешают лишь в масках и перчатках. На смотря на все меры предосторожности, паники на лайнере нет.

С другим членом экипажа лайнера удалось пообщаться журналистам издания "Комсомольская правда в Украине".

"На борту ходят слухи, что уже есть одна смерть. Говорят, погибла пожилая женщина, гражданка Канады. В целом дела плохи. Находиться тут страшно. Нам запретили общение с пассажирами. Отдыхающие закрыты в каютах. И в ближайшее время нас отсюда не выпустят", – поделился совсем противоположными данными он.

По словам собеседника, ситуация с каждым днем ухудшается. Заканчиваются лекарства. Инсулина на борту нет совсем. Но больше всего люди боятся, что отключат вай-фай.

"Нам ничего не говорят. Мы все сами узнаем из новостей. Всех лишь успокаивают – говорят, все хорошо, ситуация под контролем. Некоторые русские бунтуют, требуют алкоголь, а его бесплатно не дают. По 30 долларов за 50 мл Jack Daniels. Очень дорого. Зато кормят всех тут бесплатно. Сегодня на завтрак был сэндвич с джемом и бутылка воды. Экономия. Но японские власти пообещали привезти еще еды", – добавил мужчина.

Рассказал он и о тех, кто заболел.

"Вы просто не видели больных этим вирусом. Их постоянно дергает, как при болезни Паркинсона. А еще тут каждый второй кашляет. Больше всего смущает отсутствие каких-либо средств индивидуальной защиты. Всем выдали по несколько обычных масок, мы их обработали йодом и ходим, надеемся, что поможет", – рассказал украинец.

Отметим, что экипажу пообещали выплатить компенсацию за пережитый на борту карантин - оплату рабочего дня по тройной ставке.

Ранее в МИДе Украины подтвердили, что на борту лайнера Diamond Princess возле берегов Японии действительно находится 25 граждан нашей страны. Отмечается, что всего для анализов взяли образцы у 237 пассажиров и членов экипажа. На данный момент получены результаты тестирования 31 образца, 10 из которых положительны на 2019-nCoV.

Также Главред писал, что пассажиры застрявшего в Японии из-за коронавируса лайнера Diamond Princess жалуются на сложные условия и констатируют, что карантин продлили еще на две недели. Людям вместо воды дают лед. На борту корабля находятся 24 гражданина России. Они сигнализируют домой, что люди вынуждены находится в нечеловеческих условиях.