Украинцы на зараженном лайнере в Японии: срочное заявление МИД

На лайнере находится 25 украинцев

В МИДе Украины сообщили, что на борту лайнера Diamond Princess возле берегов Японии действительно находится 25 граждан нашей страны.

"По предварительной информации, на борту лайнера находится 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна. Посольство Украины в Японии принимает оперативные меры с целью проверки указанной информации и обеспечения надлежащего консульского сопровождения", - сообщили в пресс-службе МИД Украины в среду, 5 февраля.

В МИДе также пояснили, что лайнер находится на рейде возле порта Иокогама (Япония). На судне объявили карантин с 07.00, 05.02.2020 сроком на 14 суток. На борту лайнера находятся 3700 человек из 56 стран мира, из которых 2700 - пассажиры, а остальные - члены экипажа.

"Сейчас на борту лайнера японские медики принимают меры с целью проведения диагностики всех, кто находится на судне", - подчеркнули в МОЗ. Также в министерстве отметили, что данный вопрос находится на особом контроле в МИД и Посольстве Украины в Японии.

Власти Японии обеспечивают людей на судне всем необходимым, также с пассажирами работают психологи. После завершения карантина людей еще раз отправят на обследование, а потом примут решение об оставлении пассажирами борта лайнера.

Ранее Главред писал, что украинцы оказались в ловушке на лайнере вблизи островов Японии. Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из яорода Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На судне на две недели ввели карантин.

Коронавирус - информация о болезни

Китайский коронавирус (2019-nCoV) — новый штамм коронавируса, выявленный в конце 2019 года в китайской провинции Ухань. Вызывает заболевания дыхательных путей.

Может вызывать острый респираторный синдром, тяжёлые случаи которого могут осложняться пневмонией или дыхательной недостаточностью с риском смерти. Против болезни пока отсутствуют какие-либо вакцины и методы профилактики.

Случаи заражения вирусом уже подтверждены в 23 странах.