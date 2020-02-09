Кровавая бойня в Таиланде: стали известны мотивы стрелка

Стрелок из Таиланда имел проблемы из-за сделки с домом / Telegram-канал Life Shot

Военнослужащий из Таиланда устроил кровавую бойню в торговом центре в городе Накхонратчасима из-за личных проблем, связанных с обманом при продаже дома. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Очу.

По словам чиновника, противоречия были связаны с родственником командира, которого нападавший убил одним из первых.

"Это был личный конфликт из-за сделки с домом", - сказал Прают Чан-Очу, передает Reuters.

Также премьер-министр Таиланда сообщил, что в результате стрельбы по меньшей мере 26 человек погибли, еще 57 - получили ранения. Из 57 пострадавших 32 человека до сих пор находятся в больнице, 25 - выписаны.

Напомним, 8 февраля военнослужащий в Таиланде сначала застрелил своего командира и двух других солдат на базе, а затем угнал автомобиль Humvee, приехал в торговый центр Terminal 21 и открыл огонь по посетителям. 34-летний мужчина скрывался от правоохранителей более 17 часов. 9 февраля стало известно, что кровавая бойня в Таиланде прекращена – местная полиция наконец нашла и ликвидировала стрелка.