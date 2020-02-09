Захват заложников в Таиланде: появились подробности ликвидации стрелка

Спецоперация длилась 17 часов / Фото Facebook Police Thailand News

Стрелок из Таиланда Джакрапанта Томма, который 8 февраля захватил заложников в торговом центре Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат), чуть было не обвел вокруг пальца бойцов спецназа, которые проводили операцию по его поиску и ликвидации.

Спецоперация продолжалась в течение 17 часов. Об этом сообщили в полицейском управлении по борьбе с преступностью Таиланда. 32-летний военнослужащий взял в заложники 16 человек и оборудовал себе базу в подвальном этаже торгового центра. Оттуда он совершал вылазки, чтобы отвлекать внимание спецназа. В частности, сержант устроил перестрелку и пожар возле многоэтажной автостоянки. Из-за этого правоохранители подумали, что он покинул здание.

Фото Facebook Police Thailand News

Фото Facebook Police Thailand News

Тем не менее бойцам спецназа все же удалось ликвидировать стрелка. В ходе перестрелки погиб один правоохранитель. Жертвами преступника стали 26 человек, еще 57 - ранены. Все погибшие и пострадавшие – местные жители.

Как сообщал Главред, 8 февраля военнослужащий в Таиланде сначала застрелил своего командира и двух других солдат на базе, а затем угнал автомобиль Humvee, приехал в торговый центр Terminal 21 и открыл огонь по посетителям. По словам сослуживца стрелка, Томма украл из части не только автомобиль, но и целый арсенал оружия. На место инцидент привозили мать стрелка – она пыталась уговорить его сдаться.

9 февраля стало известно, что кровавая бойня в Таиланде прекращена – местная полиция наконец нашла и ликвидировала стрелка.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Очу сообщил, что военнослужащий устроил кровавую бойню в торговом центре из-за личных проблем, связанных с обманом при продаже дома. По словам чиновника, противоречия были связаны с родственником командира, которого нападавший убил одним из первых.