"Никому не говорил": известный композитор умер от рака

Сергей Слонимский / Фото: Союз композиторов России

В Санкт-Петербурге 9 февраля на 88-м году жизни скончался композитор Сергей Слонимский, прославившийся, как автор песни к фильму Республика ШКИД.

"С 2014 года Сергей Михайлович тяжело болел — у него диагностировали сразу два вида рака — почек и предстательной железы. И до последнего о его диагнозах не знал никто, кроме меня. Да и я узнал, можно сказать, случайно — когда выбивал ему квоту на операцию. Он никому не говорил — ни родным, ни коллегам", - цитирует Комсомольская правда ответственного секретаря Союза композиторов РФ Бориса Березовского.

Слонимский перенес недавно операция, которая спровоцировала серьезные осложнения. В результате хирургического вмешательства у него начались сильные боли и ухудшилась работа легких.

"Мы общались накануне его отправки в больницу и после несколько раз созванивались. Он просто невероятно держался. Ни одной жалобы я от него не слышал за все это время", - рассказывает о композиторе коллега.

Читайте такжеВ Москве от рака умерла звезда КВН - последнее фотоЗнакомые вспоминают, что, несмотря на почтенный возраст, Слонимский продолжал работать. В последнее время он уже не мог писать музыку и посвящал себя преподавательской деятельности в Петербургской консерватории на отделении специальной композиции и импровизации. Композитор неоднократно повторял, что единственное его желание - "чтобы его музыку не забывали".

Слонимский является автором 34 симфоний, восьми опер, трех балетов и десятков песен к фильмам и спектаклям. Одной из его самых известных композиций является песня У кошки четыре ноги из Республики ШКИД.

Похороны мэтра состоятся 13 февраля на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, а прощание пройдет в Союзе композиторов.

Как ранее сообщалось, знаменитый американский актер Орсон Бин умер в Лос-Анджелесе 7 февраля ночью после трагического ДТП.

Напомним, в США 5 февраля на 104 году жизни умер известный актер Кирк Дуглас.