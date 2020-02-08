Умер Орсон Бин: причины смерти, фильмография и биография актера

Знаменитый американский актер Орсон Дин умер в возрасте 91 год в Лос-Анджелесе.
Знаменитый американский актер Орсон Бин умер в Лос-Анджелесе 7 февраля ночью после трагического ДТП, сообщает издание AP.
"Орсон Бин, остроумный актер и комик, был сбит насмерть автомобилем в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении.
Полиция сообщила, что Орсон Бин прогуливался вечером на набережной, когда попал между двумя автомобилями - один его подрезал, а второй сбил.
Орсон Бин попал в больницу, но умер от травм.
Полиция проводит расследование смерти и причины ДТП.
Орсон Бин - биография
Орсон Бин родился 22 июля 1928 года, его отец был полицейским, в свое время работал в Гарвардском колледже по специальности.
Бин Орсон кончил Кембриджский колледж в 1946 году, после этого на год ездил а Японию на время своей службы в армии.
После этого, он понемногу начал карьеру в шоу бизнесе, и пробовал работать магом на развлекательных шоу. После этого учится актерскому мастерству в HB Studio в Нью-Йорке.
Первое появление на ТВ-шоу Орсона Бина было на шоу The Chamber Music Society of Lower Basin Street в 1952 году. после этого его регулярно приглашали на разные шоу, в том числе и ведущим. На шоу To Tell the Truth Орсон Бин появлялся с 50-х по 91 года.
Он начала появляться в фильмах и сериалах уже в 1960-х, и снимался вплоть до 2020 года.
Орсон Бин - личная жизнь
Орсон Бин был женат трижды.
Его первый брак был в 1956 году с актрисой Жаклин де Сибур (Рейн Уинслоу). До развода в 1962 году у Бина и Жаклин был один ребенок, Мишель.
В 1965 году Орсон Бин женился второй раз - на актрисе и модели Кэролайн Максвелл, с которой у него было трое детей: Макс, Сюзанна и Иезекииль.
Эта пара также развелась - в 1981 году.
Сюзанна вышла замуж за журналиста Эндрю Брайтбарта (умер в 2012 году) в 1997 году. Третьей женой Бина была актриса и коллега по фильму Элли Миллс, на 23 года младше его. Они поженились в 1993 году и жили в Лос-Анджелесе до его смерти в 2020 году.
Орсон Бин - фильмография
- 1952 - Бродвейский телевизионный театр
- 1952 - Westinghouse Studio One
- 1954 - Роберт Монтгомери представляет
- 1954 - Westinghouse Studio One
- 1955 - Лучший из Бродвея
- 1955 - Час Элгина
- 1955 - Как быть очень, очень популярным
- 1956 - Омнибус
- 1956 - Westinghouse Studio One
- 1957 - Театр крафт-телевидения
- 1957 – PlayHouse 90
- 1958 - Выставка Фила Сильверса
- 1958 - Миллионер
- 1959 - Анатомия убийства
- 1959 - Чудо на 34-й улице
- 1960 - Сумеречная зона
- 1961 - DuPont Show с Джун Эллисон
- 1962 - Голый Город
- 1954–1963 - Стальной час Соединенных Штатов
- 1964 - Каникулярный театр
- 1966 - Звездный вагон
- 1970 - Янки из Коннектикута при дворе короля Артура
- 1970 - Twinky
- 1970 - Любовь, американский стиль
- 1966–1970 - NET PlayHouse
- 1975 - Королева Эллери
- 1977 – Фернвуд навсегда
- 1977 - Хоббит
- 1978 - Мэри Хартман, Мэри Хартман
- 1978 - Лодка любви
- 1980 - Возвращение короля
- 1982 - Сорок двойка
- 1982 - Одна жизнь, чтобы жить
- 1984 - Garfield in the Rough
- 1984 - Падший
- 1985 - Супер gароль
- 1986–1987 - Факты жизни
- 1986–1989 - Убийство, которое она написала
- 1987 - Внутреннее пространство
- 1990 - Мгновенная Карма
- 1990 – Приключения крошечной мультяшки
- 1991 – Шанс всей жизни
- 1992 - Окончательное решение
- 1992 - Просто мое воображение
- 1993–1998 гг. - Доктор Куинн
- 1997 - Калифорния
- 1998 - Диагноз: Убийца
- 1999 - Спасибо
- 1999 - Быть Джоном Малковичем
- 2000 - Манхэттен, Аризона
- 2000 - Элли МакБил
- 2000 - Король королев
- 2000 - Семейное право
- 2000 – Уилл и Грэйс
- 2000 - Нормальный, Огайо
- 2001 - Сжигание дома
- 2001 - Щетина
- 2002 - Беккер
- 2002 - Фрэнк МакКласки, C.I.
- 2003 - Седьмое небо
- 2004 - За камерой: история ангелов Чарли
- 2004 - Soccer Dog: Кубок Европы
- 2004 - Какофония
- 2004 - Холодное дело
- 2005 - Два с половиной человека
- 2006 год - Вскрытие инопланетян
- 2006 – Женщина-президент
- 2007 - Мэтти Фресно и вселенная Holoflux
- 2007 - Ближе
- 2007 - Незначительные достижения Джеки Вудмана
- 2007 - Клуб Женских Убийств
- 2007 - Как я встретил вашу маму
- 2009 - Апельсины
- 2009 - Безопасная Гавань
- 2009–2012 - Отчаянные домохозяйки
- 2011 - Красотки в Кливленде
- 2012 - Золотое Рождество 3
- 2014 - Любовницы
- 2016 - Современная семья
- 2016 - Гостевая книга
- 2016 – Дерзкие и красивые
- 2016 – Другие времена
- 2017 - Учителя
- 2018 - Эквалайзер 2
- 2018 - Супермаркет
- 2020 - Грейс и Фрэнки