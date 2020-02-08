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Умер Орсон Бин: причины смерти, фильмография и биография актера

8 февраля 2020, 19:29

Знаменитый американский актер Орсон Дин умер в возрасте 91 год в Лос-Анджелесе.

Орсон Бин
Орсон Бин - причины смерти / IMDB

Знаменитый американский актер Орсон Бин умер в Лос-Анджелесе 7 февраля ночью после трагического ДТП, сообщает издание AP.

"Орсон Бин, остроумный актер и комик, был сбит насмерть автомобилем в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что Орсон Бин прогуливался вечером на набережной, когда попал между двумя автомобилями - один его подрезал, а второй сбил.

Орсон Бин попал в больницу, но умер от травм.

Полиция проводит расследование смерти и причины ДТП.

Орсон Бин - биография

Орсон Бин родился 22 июля 1928 года, его отец был полицейским, в свое время работал в Гарвардском колледже по специальности.

Бин Орсон кончил Кембриджский колледж в 1946 году, после этого на год ездил а Японию на время своей службы в армии.

После этого, он понемногу начал карьеру в шоу бизнесе, и пробовал работать магом на развлекательных шоу. После этого учится актерскому мастерству в HB Studio в Нью-Йорке.

Первое появление на ТВ-шоу Орсона Бина было на шоу  The Chamber Music Society of Lower Basin Street в 1952 году. после этого его регулярно приглашали на разные шоу, в том числе и ведущим. На шоу To Tell the Truth Орсон Бин появлялся с 50-х по 91 года.

Он начала появляться в фильмах и сериалах уже в 1960-х, и снимался вплоть до 2020 года.

Орсон Бин - личная жизнь

Орсон Бин был женат трижды.

Его первый брак был в 1956 году с актрисой Жаклин де Сибур (Рейн Уинслоу). До развода в 1962 году у Бина и Жаклин был один ребенок, Мишель.

В 1965 году Орсон Бин женился второй раз - на актрисе и модели Кэролайн Максвелл, с которой у него было трое детей: Макс, Сюзанна и Иезекииль.

Эта пара также развелась - в 1981 году.

Сюзанна вышла замуж за журналиста Эндрю Брайтбарта (умер в 2012 году) в 1997 году. Третьей женой Бина была актриса и коллега по фильму Элли Миллс, на 23 года младше его. Они поженились в 1993 году и жили в Лос-Анджелесе до его смерти в 2020 году.

Орсон Бин - фильмография

  • 1952 - Бродвейский телевизионный театр
  • 1952 - Westinghouse Studio One
  • 1954 - Роберт Монтгомери представляет
  • 1954 - Westinghouse Studio One
  • 1955 - Лучший из Бродвея
  • 1955 - Час Элгина
  • 1955 - Как быть очень, очень популярным
  • 1956 - Омнибус
  • 1956 - Westinghouse Studio One
  • 1957 - Театр крафт-телевидения
  • 1957 – PlayHouse 90
  • 1958 - Выставка Фила Сильверса
  • 1958 - Миллионер
  • 1959 - Анатомия убийства
  • 1959 - Чудо на 34-й улице
  • 1960 - Сумеречная зона
  • 1961 - DuPont Show с Джун Эллисон
  • 1962 - Голый Город
  • 1954–1963 - Стальной час Соединенных Штатов
  • 1964 - Каникулярный театр
  • 1966 - Звездный вагон
  • 1970 - Янки из Коннектикута при дворе короля Артура
  • 1970 - Twinky
  • 1970 - Любовь, американский стиль
  • 1966–1970 - NET PlayHouse
  • 1975 - Королева Эллери
  • 1977 – Фернвуд навсегда
  • 1977 - Хоббит
  • 1978 - Мэри Хартман, Мэри Хартман
  • 1978 - Лодка любви
  • 1980 - Возвращение короля
  • 1982 - Сорок двойка
  • 1982 - Одна жизнь, чтобы жить
  • 1984 - Garfield in the Rough
  • 1984 - Падший
  • 1985 - Супер gароль
  • 1986–1987 - Факты жизни
  • 1986–1989 - Убийство, которое она написала
  • 1987 - Внутреннее пространство
  • 1990 - Мгновенная Карма
  • 1990 – Приключения крошечной мультяшки
  • 1991 – Шанс всей жизни
  • 1992 - Окончательное решение
  • 1992 - Просто мое воображение
  • 1993–1998 гг. - Доктор Куинн
  • 1997 - Калифорния
  • 1998 - Диагноз: Убийца
  • 1999 - Спасибо
  • 1999 - Быть Джоном Малковичем
  • 2000 - Манхэттен, Аризона
  • 2000 - Элли МакБил
  • 2000 - Король королев
  • 2000 - Семейное право
  • 2000 – Уилл и Грэйс
  • 2000 - Нормальный, Огайо
  • 2001 - Сжигание дома
  • 2001 - Щетина
  • 2002 - Беккер
  • 2002 - Фрэнк МакКласки, C.I.
  • 2003 - Седьмое небо
  • 2004 - За камерой: история ангелов Чарли
  • 2004 - Soccer Dog: Кубок Европы
  • 2004 - Какофония
  • 2004 - Холодное дело
  • 2005 - Два с половиной человека
  • 2006 год - Вскрытие инопланетян
  • 2006 – Женщина-президент
  • 2007 - Мэтти Фресно и вселенная Holoflux
  • 2007 - Ближе
  • 2007 - Незначительные достижения Джеки Вудмана
  • 2007 - Клуб Женских Убийств
  • 2007 - Как я встретил вашу маму
  • 2009 - Апельсины
  • 2009 - Безопасная Гавань
  • 2009–2012 - Отчаянные домохозяйки
  • 2011 - Красотки в Кливленде
  • 2012 - Золотое Рождество 3
  • 2014 - Любовницы
  • 2016 - Современная семья
  • 2016 - Гостевая книга
  • 2016 – Дерзкие и красивые
  • 2016 – Другие времена
  • 2017 - Учителя
  • 2018 - Эквалайзер 2
  • 2018 - Супермаркет
  • 2020 - Грейс и Фрэнки

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