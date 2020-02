Умер Орсон Бин: причины смерти, фильмография и биография актера

Орсон Бин - причины смерти / IMDB

Знаменитый американский актер Орсон Бин умер в Лос-Анджелесе 7 февраля ночью после трагического ДТП, сообщает издание AP.

"Орсон Бин, остроумный актер и комик, был сбит насмерть автомобилем в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что Орсон Бин прогуливался вечером на набережной, когда попал между двумя автомобилями - один его подрезал, а второй сбил.

Орсон Бин попал в больницу, но умер от травм.

Полиция проводит расследование смерти и причины ДТП.

Орсон Бин - биография

Орсон Бин родился 22 июля 1928 года, его отец был полицейским, в свое время работал в Гарвардском колледже по специальности.

Бин Орсон кончил Кембриджский колледж в 1946 году, после этого на год ездил а Японию на время своей службы в армии.

После этого, он понемногу начал карьеру в шоу бизнесе, и пробовал работать магом на развлекательных шоу. После этого учится актерскому мастерству в HB Studio в Нью-Йорке.

Первое появление на ТВ-шоу Орсона Бина было на шоу The Chamber Music Society of Lower Basin Street в 1952 году. после этого его регулярно приглашали на разные шоу, в том числе и ведущим. На шоу To Tell the Truth Орсон Бин появлялся с 50-х по 91 года.

Он начала появляться в фильмах и сериалах уже в 1960-х, и снимался вплоть до 2020 года.

Орсон Бин - личная жизнь

Орсон Бин был женат трижды.

Его первый брак был в 1956 году с актрисой Жаклин де Сибур (Рейн Уинслоу). До развода в 1962 году у Бина и Жаклин был один ребенок, Мишель.

В 1965 году Орсон Бин женился второй раз - на актрисе и модели Кэролайн Максвелл, с которой у него было трое детей: Макс, Сюзанна и Иезекииль.

Эта пара также развелась - в 1981 году.

Сюзанна вышла замуж за журналиста Эндрю Брайтбарта (умер в 2012 году) в 1997 году. Третьей женой Бина была актриса и коллега по фильму Элли Миллс, на 23 года младше его. Они поженились в 1993 году и жили в Лос-Анджелесе до его смерти в 2020 году.

Орсон Бин - фильмография