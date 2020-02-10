Гибель детей из России в Таиланде: названа возможная причина столкновения катеров

Возможная причина столкновения катеров в Таиланде - нарушение правил / Reuters

В Таиланде столкновение скоростных катеров, в результате которого погибли двое детей из Российской Федерации, могло произойти из-за того, что капитаны нарушили правила судовождения.

До аварии могли быть нарушены два правила, рассказал экс-начальник Российского центра подготовки спасателей и заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн РИА Новости.

По словам собеседника, к аварии могло привести нарушение правил расхождения судов в море и правил обеспечения безопасности.

"…есть очень строгие правила расхождения судов в море, согласно которым при обнаружении встречного корабля капитаны должны свернуть вправо", - подчеркнул собеседник.

Эксперт полагает, что капитаны катеров могли не знать правил судовождения, а все пассажиры катеров не надели жилеты.

Ранее сообщалось, что в Таиланде возле популярного курортного острова Пхукет столкнулись два скоростных катера, на одном из судов находились 39 туристов из России, погибли шестилетняя девочка и 12-летний мальчик.