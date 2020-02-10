ЧП в Таиланде: столкнулись два катера с россиянами, погибли дети, много пострадавших

Более 20 российских туристов получили травмы / 360tv.ru

В Таиланде произошло ЧП с россиянами - возле популярного курортного острова Пхукет столкнулись два скоростных катера. На одном из катеров находился только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов.

Катер должен был забирать туристов у пристани, однако в этот момент столкнулся с другим судном с пассажирами на борту.

В результате проишествия 21 россиянин получил серьезные травмы, передают росСМИ. Кроме того, госпитализированы три гражданина Таиланда. Несколько человек находятся в тяжёлом состоянии.

"Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести", – рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

По данным местных СМИ, погибли двое детей – шестилетняя девочка и 12-летний мальчик. Они скончались по дороге в больницу.

Момент столкновения двух катеров попал на видео:

Напомним, в ноябре в Доминикане в серьезном ДТП пострадали российские туристы. Автобус перевернулся по пути из Пунта-Каны в местный аэропорт. Россияне как раз должны были вернуться домой, но по пути попали в аварию: их транспорт столкнулся с грузовиком.

В ДТП в Доминикане в итоге угодили 39 россиян. По данным местных СМИ, пострадали 22 туриста из РФ, включая детей. Почти все пострадавшие из Москвы. Самому младшему ребенку — 5 лет. Одна из пострадавших – девочка 12 лет – потеряла из-за аварии обе руки.