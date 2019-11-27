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ЧП в Доминикане: ампутированные руки и литры крови – что известно о пострадавших россиянах

27 ноября 2019, 10:22

В ДТП в Доминикане пострадали 22 туриста из РФ, включая детей.

Авария в Доминикане – видео, фото и что известно о пострадавших туристах из России
Авария в Доминикане – видео, фото и что известно о пострадавших туристах из России / Скрин с видео

ЧП в Доминикане: там 27 ноября случилось ДТП, в котором пострадали российские туристы.

Автобус перевернулся по пути из Пунта-Каны в местный аэропорт. Россияне как раз должны были вернуться домой, но по пути попали в аварию: их транспорт столкнулся с грузовиком.

В ДТП в Доминикане в итоге угодили 39 россиян. По данным местных СМИ, пострадали 22 туриста из РФ, включая детей. Почти все пострадавшие из Москвы.

Самому младшему ребенку — 5 лет. Одна из пострадавших – девочка 12 лет – потеряла из-за аварии обе руки.

Читайте такжеЖуткое ДТП с Кулебой: все подробности аварииКак показано на видео аварии, у одной из туристок свезло половину лица.

Сейчас людей распределили по ближайшим больницам. Как минимум 15 россиян остаются в критическом состоянии.

Девять туристов из списка пострадавших отправляются в Россию.

Полный список россиян, попавших в ДТП в Доминикане

Список фамилий приводит Telegram-канал Mash:

Полный список россиян, попавших в ДТП в Доминикане, по данным Telegram-канала Mash
Полный список россиян, попавших в ДТП в Доминикане, по данным Telegram-канала Mash

Авария в Доминикане: причина

Причина ДТП в Доминикане – резкий маневр и перестроение грузовика перед автобусом, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение турфирмы Анекс тур.

ЧП в Доминикане: как это было

Одна из пострадавших Валерия Агбальянц рассказала, как произошла авария.

По ее словам, автобус резко затормозил. Затем его "повело налево и направо, в итоге завалился налево и продолжал движение".

"Никто не понял, что произошло. Я думала, что он взорвется, были какие-то непонятные звуки", – цитирует ее Рен ТВ.

Больше всего пострадали те, кто находился слева от водителя транспорта: на них после столкновения уже упали пассажиры справа.

Авария в Доминикане: видео

Ранее Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба прокомментировал ДТП, в результате которого он оказался в больнице вместе со своими сыновьями Елисеем и Тимофеем (10 и 19 лет), и попросил о помощи. 

Уже стало известно, сколько правил дорожного движения нарушил Кулеба перед тем, как попал в аварию.

Также появились свежие данные о состоянии Кулебы и его детей после жуткого ДТП. Сын Николая Кулебы находится в медикаментозной коме, его состояние тяжелое.

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