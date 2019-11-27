ЧП в Доминикане: ампутированные руки и литры крови – что известно о пострадавших россиянах

В ДТП в Доминикане пострадали 22 туриста из РФ, включая детей.
ЧП в Доминикане: там 27 ноября случилось ДТП, в котором пострадали российские туристы.
Автобус перевернулся по пути из Пунта-Каны в местный аэропорт. Россияне как раз должны были вернуться домой, но по пути попали в аварию: их транспорт столкнулся с грузовиком.
В ДТП в Доминикане в итоге угодили 39 россиян. По данным местных СМИ, пострадали 22 туриста из РФ, включая детей. Почти все пострадавшие из Москвы.
Самому младшему ребенку — 5 лет. Одна из пострадавших – девочка 12 лет – потеряла из-за аварии обе руки.
Читайте такжеЖуткое ДТП с Кулебой: все подробности аварииКак показано на видео аварии, у одной из туристок свезло половину лица.
Сейчас людей распределили по ближайшим больницам. Как минимум 15 россиян остаются в критическом состоянии.
Девять туристов из списка пострадавших отправляются в Россию.
Полный список россиян, попавших в ДТП в Доминикане
Список фамилий приводит Telegram-канал Mash:
Авария в Доминикане: причина
Причина ДТП в Доминикане – резкий маневр и перестроение грузовика перед автобусом, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение турфирмы Анекс тур.
ЧП в Доминикане: как это было
Одна из пострадавших Валерия Агбальянц рассказала, как произошла авария.
По ее словам, автобус резко затормозил. Затем его "повело налево и направо, в итоге завалился налево и продолжал движение".
"Никто не понял, что произошло. Я думала, что он взорвется, были какие-то непонятные звуки", – цитирует ее Рен ТВ.
Больше всего пострадали те, кто находился слева от водителя транспорта: на них после столкновения уже упали пассажиры справа.
Авария в Доминикане: видео
Ранее Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба прокомментировал ДТП, в результате которого он оказался в больнице вместе со своими сыновьями Елисеем и Тимофеем (10 и 19 лет), и попросил о помощи.
Уже стало известно, сколько правил дорожного движения нарушил Кулеба перед тем, как попал в аварию.
Также появились свежие данные о состоянии Кулебы и его детей после жуткого ДТП. Сын Николая Кулебы находится в медикаментозной коме, его состояние тяжелое.