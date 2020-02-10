"Вернула бы Крым": вице-президент Еврокомиссии рассказала о дне в кресле Путина

Вера Юрова хочет вернуть Украине Крым / Фото: УНИАН

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова откровенно призналась, что хотела бы на один день возглавить Россию, чтобы вернуть Украине варварским способом аннексированный Крым.

Как отмечается в блицинтервью Юровой пресс-службе партии Альянс либералов и демократов (ALDE), опубликованном на сайте политсилы, чешский политик мечает временно занять место президента РФ Владимира Путина.

Юрова отметила, что охотно "переместилась бы в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина".

"Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине", - добавила чешский политик.

Как ранее сообщалось, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Украине.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель досадно ошибся, упомянув в речи о конфликте на Донбассе на заседании 26-го министерского совета ОБСЕ, которая прошла 5 декабря в Братиславе.