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Стрельба в Ханау: за что убиты 11 человек – что известно

20 февраля 2020, 13:44

По данным следствия, стрелок, скорее всего, руководствовался правоэкстремистскими мотивами.

Стрельба в Ханау - за что убиты 11 человек - что известно
Стрельба в Ханау: за что убиты 11 человек – что известно / Reuters

Стрельба в немецком Ханау произошла вечером 19 февраля. Огонь открыл неизвестный в одной из кальянных в центре города.

Сначала сообщили о пяти убитых, затем количество жертв доросло до 9. Позднее сам стрелявший – 43-летний Тобиас Р. – и еще один убитый им человек были обнаружены в квартире Тобиаса. Таким образом, общее число жертв достигло 11 человек, включая самого стрелка.

Мотив преступления официальные власти еще не оглашали, но уже известно, что за несколько дней до убийства Тобиас Р. опубликовал видео на YouTube.

Читайте такжеСтрельба в Мукачево: Аваков пошел на крайние меры и отдал важный приказРолик он назвал "персональным посланием ко всем американцам". Причем на видео немец говорит по-английски.

В ролике, который был снят на частной квартире, будущий стрелок утверждает, что "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу". Он призвал американцев очнуться и начать борьбу с подобными зверствами.

О своих намерениях открыть стрельбу в Ханау Тобиас Р. на видео не предупреждал.

При этом представитель Федеральной прокуратуры Германии уже объявил, что, по данным следствия, стрелок, скорее всего, руководствовался правоэкстремистскими мотивами.

Стрельба в Ханау – видео

Стрельба в Ханау – фото

  • Стрельба в Ханау Reuters
  • Стрельба в Ханау Reuters
  • Стрельба в Ханау Reuters
  • Стрельба в Ханау Reuters

Ранее киевлянин посреди улицы устроил хаотичную стрельбу. Мужчина стрелял из пневматического пистолета.

новости Германии стрельба жертвы
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