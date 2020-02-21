Люди обеспокоены, туристы уезжают: как встретили во Франции эвакуированных из Уханя

Граждане Франции вернулись домой из Уханя / Фото: FranceTélévisions

Власти Франции 21 февраля эвакуировали граждан своей страны из охваченного китайским коронавирусом Уханя.

Как сообщает France Info, рейс из Китая сегодня прибыл в аэропорт имени Шарля де Голля в Париже.

Самолет привез во французскую столицу 28 граждан Франции, а также 36 граждан других стран Европейского Союза. На период двухнедельного карантина во Франции останутся исключительно граждане этой страны, а иностранцы будут транспортированы в свои государства.

Для эвакуированных уже подготовили номера в коттеджном городке Normandy Garden, расположенном в поселке Бранвиль. Коттеджи, в которых будут проживать пассажиры спецрейса из Уханя, заблаговременно обнесли высоким металлическим забором.

По словам представителей власти, людей решили поселить именно в этом курортном городке, поскольку поблизости находятся несколько аэропортов, а также госпиталь, одобренный инфекционной службой.

Однако приезд людей из Китая испугал туристов, поэтому они массово начали покидать курортный городок. Большинство из них приехали в Бранвиль на период каникул.

"Мы получили сообщение от отеля с просьбой подойти на ресепшен. И там нам объяснили ситуацию по поводу коронавируса. У меня дети, я не хочу рисковать", – рассказал турист, покидающий поселок.

Большая часть местных жителей поддержала намерение власти разместить в городе эвакуированных из Китая. Однако есть французы, которые высказались категорически против и не скрывают своего беспокойства.

"Я не очень доволен, я бы предпочел, чтобы они поехали в другое место, тем более что сейчас много отдыхающих", – отметил местный житель.

Напомним, накануне в Новых Санжарах местные жители активно протестовали против прибытия в Медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая граждан Украины и иностранцев. Протесты ознаменовались стычками с полицией и бросками в автобусы, на которых их везли, камни.

Позднее Александра Волкова, одна из эвакуированных, показала пользователям Сети полученный номер. Девушка рассказали, что душ "бьется током", а входную дверь закрыть в комнате невозможно, поскольку замок сломан.